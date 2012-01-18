Депутати Європарламенту розділилися щодо ситуації в Угорщині

Страсбург. 18 січня. УНІАН. Депутати Європарламенту розділилися у підходах до вирішення проблем із станом демократії в Угорщині.

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішніх дебатів у Європарламенті, представники групи народних партій висловилися, переважно, на підтримку діючого прем’єр-міністра країни Віктора ОРБАНА, чия партія “Фідес”, правляча зараз в Угорщині, є членом Європейської народної партії.

Голова групи, депутат Жозеф ДОЛЬ (Франція) зазначив, що за останні півтора року уряд В.ОРБАНА здійснив багато реформ, необхідних для розвитку країни, як економічного, так і політичного. При цьому він наголосив на тому, що стару, фактично ще сталінську Конституцію країни, потрібно було змінювати.

“Ми говоримо тут про серйозні, дуже важливі речі. Ми говоримо про демократію, верховенство права, європейські цінності... Пан ОРБАН доведе нам, що він також дотримується цих принципів та цінностей”, - сказав депутат.

Разом з тим представники інших політичних груп піддали критиці ситуацію з демократією в Угорщині та низку схвалених законів в рамках проведення конституційної реформи, а також позицію своїх колег по парламенту з народної партії.

“Мені шкода, що ці дебати стали дебатами двох частин парламенту... Говорити, що немає проблем сьогодні в Угорщині, чи що не має великих проблем – мені соромно за це”, - заявив лідер групи ліберальних партій Гі ВЕРХОФСТАДТ (Бельгія).

Він також висловився за підготовку доповіді щодо можливості застосування до Угорщини статті 7 Угоди ЄС, яка дає можливість позбавити країну тимчасово низки прав та повноважень у випадку серйозного порушення демократичних стандартів та принципів.

Його підтримав і лідер групи “зелених” Даніель КОН-БЕНДІТ (Франція).

“Ми зараз кажемо, що ви зараз ідете в напрямку пана КАСТРО та всіх тоталітарних лідерів”, - сказав він, звертаючись до присутнього в залі прем’єр-міністра Угорщини В.ОРБАНА.

Пропозицію про підготовку доповіді щодо можливості застосування до Угорщини статті 7 Угоди ЄС підтримали також соціалісти та представники об’єднаних лівих.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Єврокомісія розпочала процедуру про порушення законодавства ЄС проти Угорщини. Зауваження Комісії стосуються положень нових законів, схвалених парламентом Угорщини у грудні минулого року, щодо забезпечення незалежності центрального банку, органу влади із захисту персональних даних, а також щодо пенсійного віку суддів. Крім того, Комісія направила запит з проханням надати більш розширену інформацію щодо незалежності судової системи країни. Процедура про порушення законодавства проводитиметься за скороченими термінами.