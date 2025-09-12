Кріс Райт вважає, що ЄС може не затягувати з припиненням імпорту російського газу до 2028 року.

Європейський Союз може поступово відмовитися від російського "блакитного палива" протягом 6-12 місяців, замінивши його американським скрапленим природним газом, заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю Reuters.

"Я думаю, що це можна було б легко зробити протягом 12 місяців, можливо, протягом 6 місяців", - сказав Райт, оцінюючи швидкість, з якою ЄС міг би поступово відмовитися від російського газу.

При цьому американський міністр не уточнив, на підставі чого зроблені відповідні висновки.

Водночас в Євросоюзі думки щодо прискореної відмови від російського газу розділилися. Єврокомісар з енергетичних питань Дан Йоргенсен заявив, що поетапна відмова від російського газу до 2028 року амбітна мета, яка гарантує, що країни ЄС не зіткнуться зі стрибками цін на енергоносії або дефіцитом поставок в цей час.

Разом з тим, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок розглядає можливість швидшої відмови від російського викопного палива в рамках нових санкцій проти Москви, не уточнивши, як саме Брюссель збирається це зробити.

Видання нагадує, що ЄС обговорює юридичні пропозиції щодо поетапного припинення імпорту російської нафти і газу до січня 2028 року, а з наступного року планується запровадити заборону на короткострокові контракти на постачання російського газу до Блоку.

Відмова ЄС від російського газу - головні новини

18 червня Євросоюз після тривалих обговорень презентував план поступової відмови від російського газу. Згідно з пропозицією Єврокомісії, остання молекула російського газу потрапить до ЄС 31 грудня 2027 року. Разом з тим, імпорт за короткостроковими контрактами пропонується завершити вже наступного року. Водночас Угорщині та Словаччині буде дозволено продовжувати купівлю російського газу за короткостроковими контрактами і наступного року.

Один з євродепутатів запропонував не тягнути з прощанням з російським газом. Разом з тим навіть неофійційних пропозицій щодо прискореної відмови ЄС від російського "блакитного палива" наразі немає.

На збереженні імпорту російського газу тривалий час наполягали Угорщина та Словаччина. Разом з тим, 9 вересня стало відомо, що офіційний Будапешт уклав угоду із компанією Shell про постачання газу і веде перемовини про додатковий імпорт "блакитного палива". Разом з тим, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що офіційний Будапешт поки не може повністю відмовитися від імпорту російського газу.

