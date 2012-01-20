Єврокомісія пропонує зберегти мито на сталеві троси з України

Брюссель. 20 січня. УНІАН. Єврокомісія пропонує встановити антидемпінгове мито на українські сталеві троси та канати в 51,8%.

Про це йдеться в пропозиції Єврокомісії країнам-членам ЄС, текст якої має УНІАН.

У проекті рішення Ради ЄС зазначається, що вперше антидемпінгові мита на сталеві троси та канати були запроваджені проти низки країн, в тому числі і України в 1999 році, після чого – продовжені в 2005 році.

13 листопада 2010 року Комісія оголосила про перегляд вжитих заходів у зв’язку із завершенням терміну їх дії на запит Комітету по зв’язках Європейського союзу виробників сталевих тросів.

“Запит базував на підставі того, що завершення терміну дії заходів, скоріш за все приведе до продовження чи повернення до демпінгу та шкоди європейській промисловості”, - написано в проекті рішення Ради ЄС.

У документі зазначається, що єдиному українському виробнику сталевих тросів та канатів було запропоновано заповнити спеціальний опитувальник Єврокомісії, однак він не надав вичерпних відповідей, а тому не вважався виробником, що співпрацював у розслідуванні.

Саме розслідування стосувалося періоду з 1 жовтня 2009 року по 30 вересня 2010 року.

Під час періоду розслідування про перегляд заходів, імпорт українських сталевих тросів та канатів становив 22 тонни, або менше, ніж 0,1% частки продажів на європейському ринку.

У пропозиції Євро комісії написано, що за відсутності співпраці з українським виробником, експортні ціни оцінювалися на підставі відкритої інформації щодо експорту українських сталевих тросів та канатів з урахуванням вартості транспортування та страхування. В результаті, було встановлено, що демпінгова маржа становила під час періоду розслідування понад 80%.

Для встановлення цього, Комісія використовувала доступну торгівельну статистику, а також статистику про ціни на експорт українських тросів та канатів на інші ринки. В результаті порівняння цін на ринку ЄС з цінами на інших ринках, на які відбувався експорт канатів українського виробництва, Комісія дійшла висновку про можливість значного зниження цін при експорті сталевих тросів та канатів до ЄС, в тому числі, до рівня демпінгу.

При цьому, відповідно до відкритих даних, незадіяні можливості з виробництва сталевих тросів та канатів в Україні становлять 10-12,5 тис. тонн, що, на думку Єврокомісії, свідчить про вірогідність значного збільшення цієї продукції в ЄС.

У пропозиції Єврокомісії також зазначається, що український уряд, коментуючи висновки щодо вірогідного збільшення експорту сталевих тросів та канатів до ЄС у випадку скасування антидемпінгових мит, назвав їх “перебільшеними та безпідставними”, вважаючи, що за час дії антидемпінгових заходів, український виробник втратив зв’язки зі споживачами його продукції.

Разом з тим, зазначається у документі, уряд України не прокоментував привабливість ринку ЄС через значну різницю в цінах порівняно з ринками СНД та Азії.