Чи платитимуть українські авіакомпанії за екологію в ЄС?

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Україна веде роботу з ЄС щодо визначення, чи повинні українські авіакомпанії купувати в Європі квоти на викиди СО2.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Представництві України при ЄС.

У представництві нагадали, що з 1 січня цього року набула чинності Директива ЄС щодо включення авіації до Європейської системи торгівлі квотами. Директива зобов’язує всі

авіакомпанії, які здійснюють рейси до та з ЄС, у тому числі іноземні,

купувати квоти на викиди.

Разом з тим, як зазначили в представництві, Директива передбачає можливість виключення з переліку платників за квоти компаній, зареєстрованих в країнах, в яких діють екологічні правила тотожні з правилами ЄС.

У зв’язку з цим в представництві нагадали, що, згідно з Податковим кодексом, діючим в країні з 2010 року, українські авіакомпанії вже сплачують екологічний податок при придбанні авіаційного палива.

“Тому можна говорити про те, що Україна йде пліч-о-пліч з Європейським Союзом у визнанні важливості боротьби зі зміною клімату та зменшення з цією метою викидів СО2”, - зазначили у представництві України при ЄС.

“Наразі триває робота з метою встановлення еквівалентності існуючого в Україні екологічного податку з введеним в ЄС квотуванням», - додали у представництві.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2012 року авіація в ЄС була включена до системи торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу.

Згідно зі схваленою. Директивою ЄС, до березня має бути зібрана інформація щодо викидів СО2 в атмосферу авіакомпанія за підсумками 2011 року, після чого, 85% цього обсягу на 2012 рік надаватиметься авіакомпаніям безкоштовно, а 15% - за гроші. Разом з тим, вартість квот поки не визначена.

Директива розповсюджується на всі авіакомпанії, що здійснюють рейси до чи з ЄС до третіх країн, або між країнами-членами ЄС.

США та Росія вже заявили про своє незадоволення односторонніми діями ЄС, а авіакомпанії США та Китаю намагалися оскаржити Директиву в суді, однак безрезультатно.

В Україні з 2010 року діє екологічний податок на авіаційне паливо, який становить 47 грн. за тонну і сплачується авіакомпаніями при придбанні палива.