Комітет ПАРЄ підтвердив повноваження української делегації

Страсбург. 24 січня. УНІАН. Комітет з питань правил процедури, імунітету та інституційних справ Парламентської асамблеї Ради Європи підтвердив повноваження української делегації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Страсбурзі повідомив після завершення засідання комітету його голова Ежідіус ВАРЕЙКІС.

«Я як голова комітету письмово звернуся до президента ПАРЄ з тим, що між ПАРЄ та Верховною Радою України немає достатньої комунікації, що нам не дуже зрозумілі принципи формування делегації», - сказав він. За його словами, комітет не розуміє, яким чином відбуваються зміни у складі української делегації у випадку зміни пропорційного представництва політичних партій та груп в українському парламенті.

За словами Е.ВАРЕЙКІСА, після цього президент ПАРЄ може направити відповідного листа голові Верховної Ради України.

Голова української делегації у ПАРЄ Іван ПОПЕСКУ заявив українським журналістам про те, що він не бачить на сьогодні проблем зі складом української делегації.

За його словами, навіть за умови застосування математичних правил опозиція на сьогодні має відповідне представництво у складі делегації.

Так, за словами І.ПОПЕСКУ, виходячи з того, що у Верховній Раді 450 депутатів, а у складі делегації у ПАРЄ – 12 постійних членів, фракція ”БЮТ-Батьківщина” має право на 2,7 місця у складі делегації, а представлена трьома депутатами; фракція «Наша Україна – Народна самооборона» має право на 1,7, а представлена двома депутатами.

При цьому І.ПОПЕСКУ висловив переконання, що питання про склад делегації було піднято умисно напередодні розгляду на сесії ПАРЄ резолюції про виконання Україною зобов’язань перед Радою Європи.

«Ті, хто задумав цю нехорошу гру, вони програли», - сказав І.ПОПЕСКУ.

Представник опозиції, народний депутат Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, у свою чергу, зазначила, що головною метою опозиційних депутатів було привернути увагу ПАРЄ до проблем із формуванням складу української делегації. «Ми не добивалися позбавлення повноважень всієї делегації», - підкреслила вона.

Депутат зазначила, що на сьогодні питання формування делегації залишається незрозумілим, навіть для українських депутатів. При цьому О.ГЕРАСИМ’ЮК звернула увагу на те, що Комітет ВР із закордонних справ не обговорював питання внесення змін до формування делегації або представлення у делегації незалежних чи позафракційних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня група Європейської народної партії у ПАРЄ поставила під сумнів повноваження української делегації, оскількоє три її членів - Валерій ПИСАРЕНКО, Володимир ПИЛИПЕНКО та Олександр ФЕЛЬДМАН - записані як представники фракції ”БЮТ-Батьківщина”, хоча більше не належать до цієї фракції.

Лідери парламентських фракцій “БЮТ-Батьківщина” Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО просили президента ПАРЄ Мевлута ЧАВУШОГЛУ порушити клопотання перед сесією ПАРЄ не підтверджувати повноваження членів української делегації у ПАРЄ В.ПИЛИПЕНКА, В.ПИСАРЕНКА та О.ФЕЛЬДМАНА.