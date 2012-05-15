Єврокомісія: в Україні продовжують спостерігатися випадки дискримінації

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія відзначає, що в Україні продовжують спостерігатися випадки дискримінації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Тривають повідомлення про випадки дискримінації на національному чи на етнічному грунті. Роми та кримські татари, а також інші меншини, продовжують залишатися суб’єктом дискримінації та расизму. Дискримінація на грунті сексуальної орієнтації залишається загально розповсюдженою, і є потреба у поліпшенні обізнаності суспільства та зміни широко розповсюдженої поведінки”, - написано в документі.

Єврокомісія зазначає, що в Україні все ще відсутнє всебічне антидискримінаційне законодавство, яке б відповідало рекомендаціям ООН та Ради Європи.

У документі також звертається увага на необхідність схвалення закону про гендерну рівність та покращання захисту прав біженців та осіб, що просять про надання притулку.