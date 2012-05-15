В Європі кажуть про збільшення повідомлень про тортури у в`язницях України

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Єврокомісія відзначає збільшення кількості повідомлень про тортури в пенітенціарних установах України в 2011 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні спільному робочому документі “Реалізація Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

“Міжнародні та внутрішні правозахисні організації продовжують повідомляти про зростаючу кількість скарг на тортури та погане поводження в закладах пенітенціарної системи та попереднього утримання, а також про проблеми із забезпеченням належної медичної допомоги”, - написано в документі.

Крім того, Єврокомісія звертає увагу на повідомлення Омбудсмена та правозахисних організацій про надмірне завантаження закладів утримання.

“Є негайна потреба підвищувати обізнаність суддів, прокурорів та інших правоохоронців про боротьбу з тортурами та негуманним чи принижуючим покаранням”, - зазначає Єврокомісія.

Єврокомісія також звертає увагу на останню доповідь Комітету з попередження тортур та негуманного чи принижуючого поводження чи покарання Ради Європи, згідно з якою, матеріальні умови утримання ув’язнених поліпшуються, однак в інших сферах значного прогресу не спостерігається.