Росія хоче від ЄС безвізового режиму для власників службових паспортів

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Росія сподівається на згоду ЄС на безвізовий режим для власників службових паспортів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам Посол Росії при ЄС Володимир Чижов.

“Залишається лише отримати політичне рішення з боку ЄС щодо розширення безвізового режиму на власників не лише дипломатичних паспортів, але й службових паспортів, як це вже було зроблено, наприклад, з Україною”, - сказав він.

Російський посол зазначив, що відповідне питання обговорюється в рамках переговорів про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Росією та ЄС.

За словами В.Чижова, переговори щодо цієї угоди практично завершені. Новий документ передбачатиме, зокрема, розширення категорій громадян, які зможуть отримувати візи безкоштовно.

Він також зазначив, що Росія виконала перший етап Спільних кроків з лібералізації візового режиму і передала відповідний звіт на розгляд Єврокомісії.

“Це – великий документ на понад 200 сторінок російською мовою, і перше, що зробить Єврокомісія – оголосить тендер на переклад”, - сказав Посол.

“Сподіваюсь, це не триватиме занадто довго”, - додав він.

В.Чижов також повідомив, що питання візового діалогу будуть обговорені на саміті Росія-ЄС 3-4 червня у Санкт-Петербурзі.