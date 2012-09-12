Страсбург. 12 вересня. УНІАН. Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу вірить, що Греція залишиться в зоні євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, виступаючи на сесії Європарламенту з промовою про стан справ у ЄС.

«Я вірю, що якщо Греція виконуватиме свої зобов`язання, вона залишиться членом зони євро», - сказав Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Греція зазнає проблем із 2010 року. Окрім програми зі скорочення бюджетних витрат, що триває вже два роки, Афіни повинні здійснити ряд нових заходів для отримання чергового кредиту від «трійки» кредиторів – ЄС, Міжнародного валютного фонду і Європейського центрального банку.

Греції, зокрема, необхідно скоротити бюджетні видатки в 2013-2014 році на 14,7 млрд євро.

Чергова доповідь «трійки» про ситуацію в Греції очікується в жовтні.