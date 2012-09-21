Україна в ОБСЄ займеться тривалими конфліктами

Київ. 21 вересня. УНІАН. Під час головування в ОБСЄ Україна прагне надати нового імпульсу розв’язанню тривалих конфліктів та приділятиме увагу гуманітарним питанням.

Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з учасниками 9-го засідання Наради керівників розвідувальних служб країн Чорноморсько-Каспійського діалогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави високо оцінив проведення подібних форумів у контексті подальшого поглиблення відносин та взаєморозуміння між країнами, збереження миру тощо.

«Це особливо важливо в умовах політичної нестабільності, яка зростає, кризових тенденцій у світовій фінансово-економічній системі, конкуренції за сировинні, енергетичні інвестиційні продовольчі ресурси та технології», - сказав В.Янукович.

Україна, зазначив Президент, зацікавлена у співробітництві як з міжнародними організаціями, так і з окремим державами.

Президент вкотре наголосив, що вектор розвитку України зорієнтований на всеохоплюючу модернізацію практично всіх сфер життя. Наша держава також готова співпрацювати з іншими країнами у використанні свого науково-технічного потенціалу в авіакосмічній, суднобудівній та інших галузях, сказав він.

Глава держави також підкреслив: позаблоковий статус України дозволить нам розвивати рівноправне та прагматичне співробітництво з іншими країнами, виходячи з національних інтересів, принципів забезпечення суверенітету та територіальної цілісності.

Президент звернув особливу увагу на важливість головування України у ОБСЄ у 2013 році. Наша держава, наголосив він, докладе всіх зусиль для зміцнення ролі цієї організації. Він зокрема зазначив, що Україна прагне надати нового імпульсу розв’язанню тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ. Під час свого головування в ОБСЄ Україна також приділятиме увагу гуманітарним питанням, зокрема просуванню ідей недискримінації та толерантності.