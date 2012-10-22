Латвія планує приєднатися до зони євро з 2014 року

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Прем’єр-міністр Латвії Валдіс Домбровскіс заявляє, що Латвія планує приєднатися до зони євро з 1 січня 2014 року.

Про це він заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю Інтернет-виданню EUobserver.

“Ми плануємо приєднатися до зони євро з 1 січня 2014 року. За даними Банку Латвії, вже у вересні ми відповідали практично всім критеріям”, - сказав він.

Видання зазначає, що на сьогодні Латвія повністю відповідає критеріям дефіциту бюджету та зовнішнього боргу, необхідним для приєднання до зони євро. Лише інфляція залишається поки вищою, ніж необхідно.

Відповідно до угоди про приєднання до ЄС, Латвія, як і всі інші країни ЄС, крім Великобританії та Данії, має приєднатися до зони євро після досягнення необхідних макроекономічних критеріїв.