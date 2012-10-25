Євросуд не рекомендуватиме Україні лікувати Тимошенко в Німеччині

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Європейський суд з прав людини (ЄСПД) не рекомендуватиме уряду України продовжити лікування екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко в Німеччині.

Про це йдеться в листі П`ятого Департаменту ЄСПЛ, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі, зокрема, говориться, щодо справи «Тимошенко проти України» після вивчення відповідного запиту, в якому пропонувалося «згідно з правилом 39 Судового регламенту вимагати від уряду України дозволити прохачу одержати подальше медичне лікування в Німеччині», діючий Президент Департаменту, до якого було відправлено запит, 23 жовтня «вирішив не рекомендувати уряду України згідно з правилом 39 Судового регламенту тимчасовий захід, про який ви просите».

Крім того, в листі повідомляється: «Також діючий Президент висловила зацікавленість, щоб паралельно всі необхідні заходи було вжито для того, щоб запобігти просочуванню конфіденційної інформації, включаючи відео та інші записи, що стосуються затримання і лікування прохача».

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівськой колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває в лікарні ”Укрзалізниці” в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були фахівці берлінської клініки «Шаріте».

18 вересня перший заступник міністра охорони здоров`я України Раїса Моїсєєнко заявила, що Ю.Тимошенко залишиться під стаціонарним спостереженням українських і німецьких фахівців в ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, щонайменше, ще один місяць.

У жовтні лікарі берлінської клініки “Шаріте” заявили про неможливість забезпечення необхідних умов для лікування екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко в Україні.

”Необхідна ситуація, очевидно, не може бути забезпечена за існуючих умов в Україні. Як і раніше, клініка “Шаріте” готова запропонувати подібну мультимодальну терапію. Незважаючи ні на що, за будь-яких обставин, для збереження і покращення функцій необхідно продовжувати терапевтичні заходи, які застосовувалися донині, щоб помішати подальшій хронізації та погіршенню функцій. Лікарі “Шаріте” готові й надалі брати участь в лікуванні впродовж тривалого часу”, - говориться у висновку лікарів від 15 жовтня.

При цьому лікарі вважають, що постійне призначення судових слухань, безперервне відеоспостереження, постійна присутність охорони навіть під час бесід із лікарями, обнародування конфіденційних медичних документів або розповсюдження в ЗМІ відеозаписів загострюють захворювання і роблять неможливим повне одужання.