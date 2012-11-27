Європарламент обговорить ситуацію в Україні у середині грудня

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Європейський парламент планує обговорити ситуацію в Україні після парламентських виборів на сесії у середині грудня.

Про це свідчить попередній порядок дня сесії, що міститься на офіційному сайті Європарламенту.

Згідно з документом, обговорення ситуації заплановано на середу, 12 грудня, а голосування за резолюцію за підсумками обговорення – на четвер, 13 грудня.