Європарламент обговорить ситуацію в Україні у середині грудня
18:04, 27 листопада 2012Новини ЄС
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Питаня стоїть на порядку денному
Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Європейський парламент планує обговорити ситуацію в Україні після парламентських виборів на сесії у середині грудня.
Про це свідчить попередній порядок дня сесії, що міститься на офіційному сайті Європарламенту.
Згідно з документом, обговорення ситуації заплановано на середу, 12 грудня, а голосування за резолюцію за підсумками обговорення – на четвер, 13 грудня.
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