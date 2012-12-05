ЄС відкрив доступ для української продукції птахівництва

Брюссель. 5 грудня. УНІАН. Європейський Союз відкрив доступ на свій ринок для української продукції птахівництва.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у представництві України при ЄС, відповідне позитивне рішення було схвалено 4 грудня 2012 року на засіданні Постійного комітету з питань продовольчого ланцюга та здоров'я тварин (SCOFCAH) Генерального директорату «Здоров’я» Європейської Комісії.

Рішення набере чинності після публікації змін до Регламенту Єврокомісії 798/2008/ЕС в Офіційному журналі ЄС.

Таким чином, зазначили у представництві, за декілька місяців українські виробники, які виконали відповідні вимоги ЄС, зможуть розпочати постачання до ЄС домашньої птиці, м’яса диких птахів, яєць та яєчних продуктів.

“Вчорашнє голосування стало результатом тривалого розгляду питання доступу на ринок ЄС української продукції птахівництва та низки верифікаційних місій до України, які мали на меті оцінити якість продукції та її відповідність нормам і законодавству ЄС”, - написано у повідомленні.

У представництві також зазначили, що рішення про включення України до списку країн, що мають право імпортувати відповідну продукцію до ЄС, у ході засідання Комітету було підтримано одноголосно.

