Кваснєвські та Кокс представлять звіт на початку січня

Брюссель. 6 грудня. УНІАН. Спеціальні представники Європарламенту, які вивчають ситуацію в Україні навколо справ Юлії Тимошенко та Юрія Луценка Олександр Кваснєвські та Пет Кокс планують представити звіт керівництву Європарламенту на початку січня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в офісі Президента Європарламенту Мартіна Шульца.

“17-19 грудня вони здійснять ще один візит до України, а на початку січня, 9-го числа, вони представлять звіт Президенту Європарламенту та Конференції президентів”, - сказала в офісі.

В офісі М.Шульга також зазначили, що на підстав цього звіту буде схвалено рішення щодо можливого продовження місії.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.

Місія П.Кокса та О.Кваснєвського розпочалася 11 червня.