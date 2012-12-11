ЄС та Росія обмінялись стурбованістю щодо стану прав людини

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. Європейський Союз та Росія обмінялися стурбованістю щодо стану прав людини.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Ради ЄС, 16-ий раунд консультацій відбувся 7 грудня в Брюсселі.

В прес-службі зазначили, що в ході консультацій європейська сторона, зокрема, висловила стурбованість схваленням в Росії низки законів, в тому числі, щодо державної зради, щодо наклепу, щодо фінансування неурядових громадських організацій з-за кордону, щодо обмеження свободи в мережі Інтернет та щодо демонстрацій, які, на думку ЄС, можуть негативно відобразитися на діяльності неурядових громадських організацій в Росії.

Крім того, ЄС висловив жаль відсутністю прогресу у розслідуваннях таких справ, як загибель адвоката Сергія Магнатського у в’язниці, вбивство журналістки Анни Політковської та право захисниці Наталі Естемірової.

У свою чергу російська сторона висловила стурбованість зростанням расизму та ксенофобії в ЄС, відзначила відсутність розслідування щодо діяльності секретних в’язниці ЦРУ, а також висловила стурбованість станом осіб без громадянства в низці країн ЄС.

Наступний раунд консультацій з прав людини відбудеться весною 2013 року.