Лідери ЄС: Тетчер була видатною європейкою

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Лідери Європейського Союзу в розповсюджених сьогодні заявах висловили співчуття у зв’язку зі смертю колишнього прем’єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Президент Євро комісії Жозеф Мануел Баррозу зазначив, що з величезним сумом дізнався про смерть М.Тетчер.

“Її пам’ятатимуть яе за її внесок, так і за її застереження щодо нашого спільного проекту. Вона підписала Єдиний європейський акт і допомогла створенню єдиного ринку. Вона була ключовим гравцем у наближенні до європейської родини країн Центральної та Східної Європи, які колись були за “залізною завісою”, - заявив Президент Єврокомісії.

У свою чергу Президент Європарламенту Мартін Шульц назвав М.Тетчер “фігурою історичного значення”.

“М.Тетчер від самого початку перебування на посаді була відданою європейкою”, - наголосив Президент Європарламенту.

“Не залежно від того, чи погоджуватись з її політикою., чи ні, М.Тетчер продемонструвала, що політика ще має здатність буде силою для змін”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, М.Тетчер померла сьогодні в віці 87 років від інсульту. Вона очолювала британський уряд в 1979-1990 роках.