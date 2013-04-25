ПАРЄ підтвердила повноваження Шевченка, зазначивши, що не оцінюватиме судове рішення щодо Власенка

Страсбург. 25 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження члена української делегації Андрія Шевченка, зазначивши, що не оцінюватиме судове рішення щодо позбавлення мандату українським судом депутата Сергія Власенка.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ПАРЄ.

Згідно з повідомленням, в резолюції на базі доповіді депутата Наташи Аіковіч, ПАРЄ відзначила, що А.Шевченко належить до тієї самої політичної фракції “Батьківщина”, як і С.Власенко.

“Більше того, він був призначений замінити С.Власенка головою фракції “Батьківщина”, відповідно до процедур Верховної Ради, і його призначення не є таким, що не відповідає чесному представництву політичних груп та партій в нинішньому складі Верховної Ради”, - написано у повідомленні.

“Більше того, ПАРЄ вважає, що їй не варто оцінювати замість Верховної Ради чи Європейського суду з прав людини... обґрунтованість судового рішення щодо причин відкликання мандату С.Власенка”, - продовжується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, депутат парламенту Нідерландів, член ПАРЄ Пітер Омтцигт поставив під сумнів повноваження А.Шевченка з процедурних питань, оскільки повноваження С.Власенка, як члена ПАРЄ не були припинені.