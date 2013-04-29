Комісар Левандовські привітав Арбузова з покращенням економічної ситуації в Україні

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань фінансових програм та бюджету Януш Левандовські привітав першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова з покращенням економічної ситуації в Україні.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі речник комісара Патріціо Фіоріллі, про це комісар заявив сьогодні під час зустрічі з українським урядовцем.

“Це була дуже щира зустріч. Пан Арбузов пояснив пану Левандовські, на скільки покращилась економічна ситуація України. Пан Левандовські привітав Україну з економічною ситуацією, і додав, що базуючись на його власному досвіді міністра в часи перед приєднанням Польщі до ЄС, політичний прогрес має іти рука об руку з економічним”, - сказав П.Фіоріллі.

Я.Левандовські також висловив підтримку Україні у прогресі щодо підписання угоди про асоціацію та нагадав про те, що вже зараз Україні доступні низка фондів ЄС, зокрема, програма Erasmus, спрямована на студентські обміни, а також фонди в рамках інструменту сусідства.

За словами речника комісара, С.Арбузов під час зустрічі з Я.Левандовські також зазначив, що одним із завдань його місії є посилення довіри до України та представлення українського бачення подальших відносин з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні С.Арбузов розпочав дводенний візит до Брюсселя, в рамках якого він має зустрічі також з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за міжінституційні відносини та адміністрацію, Марушем Сефшовічем, віце-президентом Євро комісії, відповідальним за економічні та монетарні справи, Оллі Реном, комісарами ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом, з питань сільського господарства та сільського розвитку Дачіаном Чіолошем та з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле.