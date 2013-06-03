Україна веде переговори про реверсні поставки газу з Румунії

Київ. 3 червня. УНІАН. Україна почала переговори про реверсні поставки газу з території ще однієї країни – Румунії.

Як передає кореспондент УНІАН про це, відповідаючи на запитання агентства, повідомив заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«У Румунії йдуть зараз переговори. Йде переговорний процес – дослідження технічних можливостей», - сказав Чупрун.

При цьому, відповідаючи на запитання, коли саме можливий реверс, Чупрун відповів, що поки складно сказати.

«Поки складно сказати, коли. Не забувайте, що це дуже серйозне питання. Тут не лише економіка й технології, але й політика», - підкреслив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, Україна веде переговори про можливі поставки газу в режимі реверсу з території Словаччини, і вже узгодила технічну частину процесу. Орієнтовний обсяг газу, який може бути законтрактований і поставлений за реверсною схемою через територію Словаччини, а також Угорщини, становить 7 млрд кубометрів. Контракт про поставки може бути підписано протягом 2013 року.