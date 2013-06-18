У Молдові закликають Росію до конструктиву у вирішенні Придністровського конфлікту

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Співголова комітету міжпарламентського співробітництва Молдова-ЄС, член парламенту Молдови Іон Хадарка закликає Росію відігравати конструктивну роль у вирішенні Придністровського конфлікту.

Яка передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це депутат заявив сьогодні на брифінгу за підсумками 17-го засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Молдова-ЄС.

“Ми хотіли б, щоб Росія конструктивно сприймала переговорний формат “5+2”, і не чинила тиску, який міг би негативно вплинути на ті кроки, що вже були здійснені”. – сказав депутат.

Він також заявив про бажання Кишинева бачити дотримання Росією зобов’язань щодо територіальної цілісності та суверенітету Молдови.

“(У вирішенні конфлікту – УНІАН) важлива сприятлива позиція наших стратегічних партнерів, таких, як Російська Федерація”, - зазначив представник парламенту Молдови.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня керівник Придністров’я Євген Шевчук підписав закон про державний кордон. Представники Молдови вже заявили про те, що цей закон міг бути інспірований Москвою.