В ПАРЄ кажуть, що Колесніченку варто змінити текст закону про заборону пропаганди гомосексуалізму

Брюссель. 28 червня. УНІАН. Доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по резолюції “Боротьба з дискримінацією на грунті сексуальної орієнтації та тендерної рівності” Хакон Хауглі вважає, що якщо народний депутатт України від Партії регіонів Вадим Колесніченко дійсно відданий правам людини, він має змінити текст проекту закону про заборону так званої пропаганди гомосексуалізму.

Про це член ПАРЄ від Норвегії заявив і оприлюдненому сьогодні інтерв’ю Інтернет-сайту “ЄС-плюс”.

Він зазначив, що під час візиту до Україні у травні цього року мав гарну зустріч з українським депутатом.

“В цілому, я вірю у його відданість правам людини, але, звичайно, потрібно буде подивитися, що буде з проектом закону. На мою думку, схвалення цього закону стане порушенням прав людини”, - сказав Х.Хауглі.

“І якщо він казав правду про свою відданість їхньому захисту, йому варто змінити текст закону”, - додав доповідач ПАРЄ.

Норвезький депутат наголосив, що якщо його українські колеги дійсно стурбовані можливістю розповсюдження жорсткої порнографії чи будь-яких інших такого роду матеріалів серед дітей, тоді їм варто підготувати окреме законодавство, яке б забороняло таку практику.

При цьому, Х.Хауглі висловив згоду з тим, що держава має захищати дітей.

“Діти не мають купувати тютюн, їм не варто пити горілку, дивитися порнографію, жорсткі фільми, нам варто зберігати мінімальний вік на отримання посвідчень водія, всі ці речі мають бути, і вони є ключовим зобов’язанням держави”, - зазначив доповідач ПАРЄ.

“Разом з тим, що стосується виключно фактичного опису світу про те, що деякі люди – геї, що деякі люди народилися з не такою тендерною ідентифікацією, - це нейтральні заяви. Це – частина реальності, від якої дітей не варто захищати, а навіть навпаки”, - додав він.

27 червня ПАРЄ на сесії в Страсбурзі схвалила резолюцію про заборону дискримінації на грунті сексуальної орієнтації чи тендерної ідентифікації. Асамблея, зокрема, закликала країни-члени не схвалювати закони про заборону так званої пропаганди гомосексуалізму, а політиків – утримуватися від гомофонних заяв.