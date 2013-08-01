У липні інфляція в зоні євро не змінилася

Брюссель. 31 липня. УНІАН. За попередніми даними, у липні 2013 року річна інфляція (липень до липня) в зоні євро не змінилася, склавши 1,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У червні 2013 року річна інфляція в зоні євро становила 1,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 1,7%.

З 1 січня 2011 року в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.