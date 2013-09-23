В ЄС вітають Меркель з перемогою

Брюссель. 23 вересня. УНІАН. В Європейському Союзі вітають канцлера Німеччини Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах, що відбулися в Німеччині 22 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, свої привітання надіслав, зокрема, Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой.

“Я впевнений, що Федеративна Республіка Німеччина та її новий уряд в цілому будуть спрямовані на побудову мирної та економічно успішної Європи, яка обслуговує інтереси громадян”, - написав він у своїй заяві.

Свої привітання канцлеру Німеччини надіслав і Президент групи народних партій в Європарламенті Жозеф Доль.

“Німеччина проголосувала за сильну Європу та більш інтегровану Євро зону, що базується на конкурентності та економічних реформах”, - зазначив він у своєму привітанні.