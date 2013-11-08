Підписання угоди з ЄС відкриває додаткові можливості для України і Болгарії щодо розвитку торговельно-економічних відносин - Кожара

Міністр закордонних справ Леонід Кожара заявляє, що підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС відкриває додаткові можливості для України і Болгарії щодо розвитку торговельно-економічних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кожара сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Болгарії Крістіаном Вігеніним.

“Ми дійшли спільної думки, що Угода про асоціацію, зокрема Угода про поширену і поглиблену зону вільної торгівлі відкриває додаткові можливості для двох країн щодо розвитку торговельно-економічних відносин”, - сказав Кожара.

За його словами, це грунтується передусім на тому, що будуть зняті всі бар'єри у торгівлі як тарифного, так і не тарифного характеру.

“Ми думаємо, що наші найближчі друзі, такі як Болгарія, матимуть більший зиск від зони вільної торгівлі, ніж інші країни Європейського Союзу, тому що продукція болгарських виробників уже добре відома українським споживачам, і тому, коли будуть зняті обмеження в торгівлі, болгарській стороні вже не треба використовувати додаткові зусилля щодо реклами і маркетингу”, - сказав Кожара.

Він подякував болгарській стороні за щиру підтримку України в питанні підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Кожара повідомив, що під час його переговорів з болгарським колегою було домовлено посилити діалог на найвищому рівні, зокрема, було обговорено питання підготовки візиту Президента Болгарії в Україну наступного року, а також візиту прем'єр-міністра України в Болгарію.