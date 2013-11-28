Україна та ЄС парафували Угоду про спільний авіапростір

Україна та Європейський союз сьогодні парафували Угоду про спільний авіапростір на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі

Про це повідомляє офіційний сайт ЄС. Віце-президент Європейської комісії Сійм Каллас заявив, що "Досягнута сьогодні у Вільнюсі Угода дозволить Україні та ЄС стати партнерами в авіації через поступову інтеграцію ринків". На тему: Україна та ЄС узгодили текст угоди про єдиний авіапростір Повітряний потік пасажирів і вантажів між Україною та ЄС останні кілька років невпинно росте.

Відповідно, метою Угоди є поступово відкрити відповідні ринки авіації та інтегрувати Україну до європейського простору авіації. Для цього Україні доведеться привести своє законодавство у відповідність з авіаційними стандартами ЄС і застосовувати вимоги ЄС в таких сферах, як безпека польотів, організація повітряного руху, безпека, довкілля, економічне регулювання, конкуренція і захист прав споживачів, сказано в повідомленні. Переговори з укладення угоди між Україною і ЄС про спільний авіаційний простір почалися в грудні 2007 року.

Відповідно до Плану першочергових заходів щодо інтеграції України в ЄС на 2013 рік ці переговори мають завершитися впродовж 2013 року.