Україна та Швейцарія планують провести у вересні засідання спільного торгово-економічного комітету

Як повідомили в прес-службі уряду, відповідні домовленості були досягнуті в ході зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з головою Національної ради Швейцарії Крістою Марквальдер. Гройсман наголосив, що один із пріоритетів уряду - створення в Україні сприятливих умов для розвитку бізнесу, реформа правосуддя, митниці, формування Офісу із залучення інвестицій при прем'єр-міністрі, продовження співпраці з МВФ.

«Питання дерегуляції, ліквідації будь-яких механізмів, які можуть звужувати можливості бізнесу, - це те, чим ми займаємося щодня, - цитує прес-служба Гройсмана. - Я зацікавлений у тому, щоб бізнес, який інвестує в Україну, був успішним».

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Своєю чергою Марквальдер відзначила амбітну програму українського уряду в частині децентралізації влади та боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року експорт товарів з України до Швейцарії впав на 35% - до 123,3 млн дол., а імпорт товарів із Швейцарії в Україну - на 15%, до 449 млн дол. У цьому контексті відновлення торговельних відносин і обсягів торгівлі є пріоритетом для обох країн.