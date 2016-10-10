Офіс бізнес-омбудсмена заощадив українським підприємцям 5 мільярдів

Український бізнес заощадив 5 мільярдів гривень протягом 16 місяців роботи Офісу бізнес-омбудсмена, повідомляється на офіційній сторінці Офісу в Facebook.

"Фінансовий ефект роботи Офісу бізнес-омбудсмена досяг 5 мільярдів гривень. За 16 місяців роботи в Україні команда Ради бізнес-омбудсмена допомогла сотням підприємців повернути кошти у свій бізнес", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Офісі зазначили, що детальна статистика буде представлена в квартальному звіті, який організація представить через місяць.

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Як повідомляв УНІАН, Офіс бізнес-омбудсмена, покликаний вирішувати спірні питання взаємодії підприємців і державних органів, за рік своєї роботи допоміг українським бізнесменам заощадити 3,5 мільярда гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект про Офісі бізнес-омбудсмена, що надає йому повноваження доступу до інформації та регулює взаємодію з державними органами.

У разі прийняття парламентом документ на законодавчому рівні створює в Україні інститут бізнес-омбудсмена як незалежної організації, яка допомагатиме бізнесу в захисті прав на підприємницьку діяльність.

Ідея відкриття в Україні Офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади була озвучена навесні 2014 року. До грудня 2014 року був сформований попередній набір функцій, якими планували наділити бізнес-омбудсмена, а також набір вимог до кандидатури бізнес-омбудсмена. 22 грудня 2014 року на цю посаду був призначений литовець Альгірдас Шемета, який раніше обіймав посаду єврокомісара.

Активну діяльність в якості неурядової організації Офіс почав здійснювати з 20 травня 2015 року.