Україна створила передумови для визнання своїх органів стандартизації Євросоюзом – Мінекономрозвитку

Україна створила необхідні передумови для визнання своїх органів оцінки відповідності та стандартизації Європейським Союзом. Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter з посиланням на слова заступника міністра Максима Нефьодова.

Читайте такожВ Україні до 2018 року хочуть скасувати обов'язкову сертифікацію продукції

«Створено передумови, щоб країни ЄС визнали українські органи оцінки відповідності та стандартизації. Це важливий крок у реформі», - сказав він.

За словами Нефьодова, реформа технічного регулювання надалі проводитиметься на основі європейських підходів.

«Багато зроблено для реформування системи технічного регулювання. Ми змінили застарілі принципи, взяли курс на європейський підхід», - наголосив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році планувала почати переговори з Європейським Союзом про скасування додаткової сертифікації промислової продукції (угода АССА) за трьома технічними регламентами, включаючи машини, низьковольтне електричне обладнання та електромагнітну сумісність обладнання.

У жовтні 2015 року науково-технічна рада при Мінекономрозвитку прийняла рішення про підготовку до початку скасування технічних стандартів СРСР на території України з 1 січня 2016 року, запропонувавши запровадити перехідний період.