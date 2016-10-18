Україна займає дуже сильну позицію в спорі з Росією про блокування транзиту в рамках СОТ - представництво ЄС

Україна має дуже сильну позицію в суперечці з Росією в рамках Всесвітньої торгової організації про блокування РФ українського транзиту.

Про це заявив голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН та Представництва ЄС #EUkrаine.

"У цьому конкретному випадку ми бачимо, що в України дуже сильна позиція", - сказав він.

За словами Берджа, транзитні обмеження Росії зачіпають інтереси як України, так і ЄС, а розгляд справи в рамках СОТ може принести позитивний результат.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня поточного року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Як заявив голова торгового сектору Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж, Росія відмовилася включити Європейський Союз в якості третьої сторони в суперечку в рамках Всесвітньої торгової організації щодо блокування РФ українського транзиту, проте не зможе цього зробити на наступних етапах розгляду справи.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, у першу чергу Казахстану і Киргизстану.