Порошенко назвав поліпшення інвестклімату в Україні "питанням життя і смерті" для країни

Президент України Петро Порошенко назвав покращення ділового клімату в Україні «питанням життя і смерті» для країни. Про це він сказав, відкриваючи чергове засідання Національної ради реформ.

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«Інвестиційний клімат - це питання життя і смерті для України. Україна не може й не буде жити тільки траншами від МВФ, Світового банку, макрофінансової допомоги від ЄС. Ця допомога, якщо хочете, - у створенні фінансової подушки для проведення реформ. Але ключова оцінка ефективності реформ - це кількість прямих міжнародних інвестицій, коли інвестори голосують за Україну доларом, фунтом, євро та гривнею, оскільки вітчизняний інвестор для нас важливий», - сказав Порошенко.

Раніше Порошенко повідомив, що Україна піднялася до 80 із 83 місця в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового Банку Doing Business.

За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 млрд дол.

Наприкінці серпня цього року Порошенко ініціював створення Національної інвестиційної ради на чолі з Борисом Ложкіним. Ложкін зазначав, що Україна в разі реалізації реформ може вже в 2017 році залучити близько 3-5 млрд дол. інвестицій.

На допомогу Національній інвестиційній раді Кабмін 19 жовтня створив Офіс супроводу інвестицій, покликаний допомагати інвесторам у всіх аспектах діяльності в країні, а також призначив директором Офісу керівного партнера київського офісу юридичної компанії CMS Cameron McKenna LLC Данила Білака.