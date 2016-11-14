Українка заснувала власний бренд жіночої білизни з 2000 гривень стартового капіталу (відео)
Юліана Гензель є засновницею і власницею бренду жіночої білизни «Фокс Лінжері», що вирізняється сексуальністю, відвертістю і водночас комфортністю.
Про це йдеться в сюжеті передачі «Роби бізнес» не телеканалі «2+2».
Ідея створити власну лінію білизни у Юліани виникла лише рік тому.
«Колись я гортала стрічку Інстаграм і наштовхнулась на гарну картинку із красивою білизною. І я подумала: чому таку білизну не можна купити в масмаркеті?», – згадує вона.
Стартовий капітал тоді складав всього 2000 гривень. На ці гроші жінка закупила тканину та найняла швачку.
«Одна з перших моделей була чорний стандарт», – розповідає Юліана. За її словами, модель стала дуже популярною.
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При цьому на рекламу не було витрачено жодної копійки – фото свого товару Юліана викладає в соцмережі.
Середня ціна комплекту – 1200 гривень, усі матеріали – імпортні, українських аналогів немає.
За словами Юліани, популярністю користуються «агресивні комплекти» - з додатковими стрічечками, додатковими поясками тощо.
Бренд «Фокс Лінжері» поширений серед жінок у США, Німеччині, Франції, Чехії, Польщі та навіть у Таїланді.