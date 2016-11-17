На ввезення обладнання для виробництва продукції за євростандартами потрібно ввести нульові ставки мит - депутат

Кабінет міністрів і Верховна Рада повинні ввести нульові ставки мит на ввезення в Україну обладнання, призначеного для виробництва продукції за європейськими технічними стандартами.

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Про це заявив народний депутат, голова підкомітету з питань промислової та інвестиційної політики комітету Ради з питань промислової політики і підприємництва Олександр Дубінін на круглому столі в рамках спільного проекту УНІАН і представництва ЄС #EUkraine.

«Нам необхідно спільно з Кабінетом міністрів вийти з ініціативою, щоб зробити нульову ставку на ввезення обладнання, яке купуватимуть для випуску продукції відповідно з європейськими стандартами, точно так само, як наш комітет зробив з ввезення устаткування для переробки деревини», - сказав він.

Також депутат зазначив, що держава повинна забезпечити малий і середній бізнес всією необхідною інформацією про технічні стандарти ЄС на безкоштовній основі, а також ініціювати перехід державних компаній на європейські стандарти якості продукції.

«Коли ми говоримо про державні підприємства, де контракти з керівниками підписуються міністром, міністр повинен вимагати чіткої програми - як, коли, і що ми отримаємо від переходу на нові стандарти державних компаній. А це і «Укрзалізниця», і «Турбоатом», і всі інші підприємства, які сьогодні перебувають під державним контролем. Там повинна бути чітка програма: терміни, відповідальні та конкретні заходи. Без цього ми ще довго будемо длубатися при переході на європейські стандарти, ще років зо 5», - зазначив Дубінін.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 січня 2015 року ухвалила закон про адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року №46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", водночас визначаючи їх як таких, що втратили силу, а також пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів України.

З 1 січня 2016 року в Україні було скасовано близько 13 тисяч технічних стандартів, прийнятих до 1992 року.