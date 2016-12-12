Новорічні ялинкові прикраси: як український виробник підкорює ринки Європи (відео)

Про це йдеться у сюжеті програми "Роби бізнес" на телеканалі 2+2.

Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок є однією з найстаріших в Україні. Заснована вона була в 1946 році.

Заступник голови правління фабрики Павло Гукасов, який вже 11 років займається ялинковими іграшками розповів, що починав з невеликого цеху, де виготовляв іграшки з логотипами. Справа зростала і до нього приєднувалися партнери.

"Ми вступили в партнерство з Львівською фабрикою і ось вже 5 років займаємося розвитком саме Клавдіївської фабрики", - розповів він.

Читайте такожЗварене в Києві особливе крафтовое пиво користується попитом в Європі (відео)

За рік фабрика виготовляє близько 500 тис. іграшок, вартістю від 40 до 200 гривень. 70 % іграшок відправляється за кордон: США, Канаду, Італію, Францію, Німеччину і Литву. Там фабрика навіть відкрила власний магазин.

"В Європі все-таки цінується ручна робота, починаючи від видування і закінчуючи роботою художника", - зазначив Гукасов. Варто відзначити, що рекордом фабрики є іграшка-куля у 150 мм в діаметрі (для порівняння, найбільша ялинкова іграшка-куля у світі – 200 мм в діаметрі).

Сьогодні на фабриці працюють 12 склодувів, а в цілому на виробництві працюють 80 осіб, ще 30 наймають на сезонні роботи. Крім того, на фабриці проводяться екскурсії, всього за рік її відвідують близько 40 тис. осіб. Гостям, крім іншого, показують музей іграшок з усього світу.

Щороку фабрика починає готуватися до наступного сезону вже в середині січня і розробляти нові колекції, і асортимент на наступний рік. За словами Гукасова, ялинкові іграшки в Європі сприймають добре, а різниця в ціні між іграшкою в Україні та США велика, приблизно в 3-4 рази.