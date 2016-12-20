ЄІБ виділить 150 мільйонів євро кредиту на електрифікацію ж/д дільниці Долинська - Миколаїв - Колосівка

Як повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури, з української сторони угоду підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян під час перебування в Брюсселі у складі урядової делегації.

Загалом, за даними прес-служби, на реалізацію цього проекту планується залучити інвестиції в обсягу близько 300 млн євро, з яких ще 150 млн євро гарантованого державою кредиту Україна очікує отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Також повідомляється, що реалізація проекту «Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка» передбачає будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації та зв'язку на даному напрямку, що дасть змогу збільшити рівень пропускної спроможності дільниці, забезпечити енергозбереження при перевезеннях залізничним транспортом і зменшити експлуатаційні витрати.

«Забезпечення необхідного рівня пропускної спроможності напрямку сприятиме подальшому розвитку не тільки підприємств району даного напрямку, а й більшості галузей господарського комплексу України і вирішить питання пропускної спроможності спрямування на віддалену перспективу», - цитує прес-служба міністра.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» заявляла про плани впродовж 2015-2017 років зосередитися на електрифікації напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, що сприятиме підвищенню ефективності перевезень до портів Великої Одеси і Миколаєва.

Серед позитивних змін, які принесе електрифікація напрямку, «Укрзалізниця» також назвала вірогідне збільшення на 20-25% швидкості руху вантажних поїздів, що приведе до скорочення часу доставки вантажів.

На сьогодні експлуатаційна мережа залізниць України становить майже 22 тис. км доріг, з яких електрифіковано 47,4%.

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23 листопада Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив про намір виділити «Укрзалізниці» кредит у розмірі 150 млн євро на проведення модернізації близько 250 км залізничних колій у південних регіонах України, а загальна вартість проекту становить близько 314 млн євро.

Крім того, «Укрзалізниця» планує в 2017 році придбати майже 3,6 тис. вантажних вагонів за кошти ЄБРР, який виділить на ці цілі близько 150 млн дол. Загалом компанія має намір поповнити парк на 6,6 тис. вантажних піввагонів.