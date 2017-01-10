МЗС оцінив перспективи підписання угоди про "відкрите небо" з ЄС

16:09, 10 січня 2017
Євробізнес
170 0

У міністерстві зазначили, що договір про "відкрите небо" з ЄС може бути розблоковано найближчим часом.

Ілюстрація REUTERS

В українському уряді сподіваються на швидке розблокування підписання договору про спільний авіаційний простір (так зване "відкрите небо") і заявляють про попередні домовленості з цього питання.

Читайте такожУкраїна розраховує підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС у 2017 році

Про це заявила в інтерв'ю "Європейській правді" Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції.

"Сподіваюся, ми нарешті завершимо так звану угоду про "відкрите небо", - заявила вона, перераховуючи плани на 2017 рік.

Зеркаль стверджує, що у Києва "є підстави для оптимізму".

"Зараз Маріано Рахой (прем'єр Іспанії) обіцяв, що вони будуть дотримуватися позиції про виключення малих аеропортів угоди, а це зніме проблему Гібралтару і відкриє нам подальший рух до відкритого неба", - пояснила вона.

За словами заступника міністра, Британія попередньо погодилася на таку схему.

Як відомо, підписання угоди про спільний авіапростір заблоковано з кінця 2013 року через суперечки Великобританії та Іспанії щодо статусу аеропорту Гібралтару. Укладення цієї угоди має відкрити доступ дешевим авіалініям на український ринок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter