МЗС оцінив перспективи підписання угоди про "відкрите небо" з ЄС

В українському уряді сподіваються на швидке розблокування підписання договору про спільний авіаційний простір (так зване "відкрите небо") і заявляють про попередні домовленості з цього питання.

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Про це заявила в інтерв'ю "Європейській правді" Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції.

"Сподіваюся, ми нарешті завершимо так звану угоду про "відкрите небо", - заявила вона, перераховуючи плани на 2017 рік.

Зеркаль стверджує, що у Києва "є підстави для оптимізму".

"Зараз Маріано Рахой (прем'єр Іспанії) обіцяв, що вони будуть дотримуватися позиції про виключення малих аеропортів угоди, а це зніме проблему Гібралтару і відкриє нам подальший рух до відкритого неба", - пояснила вона.

За словами заступника міністра, Британія попередньо погодилася на таку схему.

Як відомо, підписання угоди про спільний авіапростір заблоковано з кінця 2013 року через суперечки Великобританії та Іспанії щодо статусу аеропорту Гібралтару. Укладення цієї угоди має відкрити доступ дешевим авіалініям на український ринок.