У Мінекономіки закликали ВР ухвалити законопроекти щодо захисту прав інтелектуальної власності

Про це в ході круглого столу в УНІАН сказала директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України Олена Мініч.

«З квітня минулого року ми дуже активно почали просувати реформи у сфері інтелектуальної власності. Було прийнято концепцію реформи, а в серпні - необхідні постанови, які регламентували план проведення реформи, - сказала Мініч. - Разом з тим, за весь рік профільний комітет парламенту наші законопроекти не виніс на розгляд».

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Мініч повідомила, що йдеться про мінімум три законопроекти, спрямовані на поліпшення процедур поставки інтелектуального продукту, про систему контролю голографічних марок, а також про приведення норм авторського права в Україні до норм Угоди про Асоціацію з ЄС. Крім того, в січні в парламент було направлено ще кілька законопроектів, в тому числі про врегулювання норм у сфері промислової власності.

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент сфера захисту прав власності в Україні залишається однією з проблемних. Зокрема, на початку травня 2016 року офіс Торгового представництва США в оприлюдненому щорічному звіті щодо рівня захищеності прав інтелектуальної власності в світі Special 301 Report відзначив недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Україна, як і в 2015 році, опинилася в групі з 11 країн у так званому списку Priority Watch List (Пріоритетний список спостереження). Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для покращення рівня захисту у сфері прав інтелектуальної власності. Крім України, до цієї групи увійшли Китай, Аргентина, Чилі, Росія та інші країни.