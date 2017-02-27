Електрокардіограма та сповіщення на смартфон: український стартап здатен завчасно передбачити інфаркт

В Україні створили стартап проект, який може попередити проблеми із серцем та навіть інфаркт, йдеться у сюжеті телекнаалу 2+2.

Український стартапер Роман Бєлкін придумав кардіомо – мініатюрний пристрій для постійного контролю стану здоров’я. Зокрема: серця, дихальних шляхів, температури тіла.

«Ідея зародилась… Почав відвідувати стартап тусовки… Побачив, що нічого важкого немає», - розповів стартапер.

Читайте такожВідмова від вживання тваринних жирів знижує розвиток діабету - вчені

Кардіомо кріпиться до тіла за допомогою електродів, знімає електрокардіограму і в разі порушень, відправляє push-повідомлення користувачу на смартфон.

Якщо ж користувач не реагує, це повідомлення переадресовується його родичам чи лікарям.

Вартість такого приладу становитиме 200 доларів. Відтак, розробники, розуміючи, що для Україна така ціна зависока, пропонуватимуть постійно діючу знижку у 50% для українців.