Електрокардіограма та сповіщення на смартфон: український стартап здатен завчасно передбачити інфаркт
На території України прилад буде продаватися із постійною 50-відсотковою знижкою.
В Україні створили стартап проект, який може попередити проблеми із серцем та навіть інфаркт, йдеться у сюжеті телекнаалу 2+2.
Український стартапер Роман Бєлкін придумав кардіомо – мініатюрний пристрій для постійного контролю стану здоров’я. Зокрема: серця, дихальних шляхів, температури тіла.
«Ідея зародилась… Почав відвідувати стартап тусовки… Побачив, що нічого важкого немає», - розповів стартапер.
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Кардіомо кріпиться до тіла за допомогою електродів, знімає електрокардіограму і в разі порушень, відправляє push-повідомлення користувачу на смартфон.
Якщо ж користувач не реагує, це повідомлення переадресовується його родичам чи лікарям.
Вартість такого приладу становитиме 200 доларів. Відтак, розробники, розуміючи, що для Україна така ціна зависока, пропонуватимуть постійно діючу знижку у 50% для українців.