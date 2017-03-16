Україна отримає 600 мільйонів євро від Євросоюзу наприкінці березня або на початку квітня

Україна може отримати 600 мільйонів євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу наприкінці березня або на початку квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила прес-секретар Європейської комісії Анніка Брейдсард (Annika Breidthard).

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"Служба комісії зараз негайно збере 600 мільйонів на міжнародному ринку капіталу і потім позичить їх Україні наприкінці березня або на початку квітня", - сказала вона.

Представник Єврокомісії уточнила, що ця фінансова допомога спрямована на підтримку українських громадян і для того, щоб допомогти українському уряду в його зусиллях, спрямованих на структурні реформи".

На питання про умови України про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка, Брейдсард відповіла, що Єврокомісія очікує, що відповідний законопроект, представлений у Верховній Раді, буде прийнятий без затримок.

Пізніше єврокомісар з економічних та фінансових справ П'єр Московічі підтвердив приблизний термін отримання грошей і повідомив, що виділення коштів свідчить про підтримку України.

"Це крок, який сприятиме реформуванню країни та стабілізації. Ми і далі будемо підтримувати владу в її прагненні реалізувати програму реформ на благо всіх українців", - цитує Московічі Представництво ЄС в Україні.

У свою чергу єврокомісар з питань євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс зазначив, що Україна провела велику роботу по стабілізації економіки, незважаючи на збройний конфлікт на її території. "Ми хочемо, щоб Україна і далі робила успіхи в просуванні реформ. Виділяючи Україні транш у 600 мільйонів євро, ЄС підтверджує своє довгострокове зобов'язання підтримувати Україну в її зусиллях щодо збереження стабільності та економічного оздоровлення", - цитує Домбровскіса Представництво ЄС в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейських Союз, який є одним з найбільших кредиторів та донорів України, задекларував готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 мільярдів євро: 1,6 мільярда - кредити, 1,4 мільярда - гранти, 5 мільярдів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 мільярди євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала в загальній кількості 600 мільйонів євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 мільярда євро. У рамках цієї програми Україна вже отримала 600 мільйонів євро. Однак виділення наступних кредитних траншів було призупинено до моменту прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів, що стосуються скасування заборони на експорт лісу-кругляка, а також підтримки переселенців. Зокрема, у 2016 році кредитних траншів від ЄС Україні не отримала.

Умова ЄС про зняття заборони на експорт лісу для отримання макрофінансової допомоги було озвучено в другій половині 2016 року і виявилося багато в чому несподіваним для нашої країни. На думку європейської сторони, прагнення влади заборонити експорт і таким чином встановити контроль за вирубкою лісів і продажем деревини, не увінчалося успіхом. Представництво ЄС стверджувало, що неконтрольований вивіз деревини мав місце, але держава не отримує від цього жодних прямих доходів. Більш того, безконтрольна вирубка також не припиняється, що несе серйозні екологічні наслідки для України. У цьому зв'язку ЄС пропонували скасувати заборону на експорт лісу, як не виконав свою пряму функцію, запровадити ефективний контроль за продажем деревини, а також опрацювати стратегію відновлення лісів. При цьому в Представництві ЄС обіцяли надати всю необхідну для цього допомогу.

На початку лютого 2017 року в ході візиту прем'єра Гройсмана у Брюссель голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС виділить Україні 600 мільйонів євро і без прийняття закону про зняття експортного заборони - достатньо було просто зареєструвати законопроект у парламенті.