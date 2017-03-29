Круглий стіл "Сприяння експорту до ЄС через масову освіту бізнесу" (подію завершено)

В УНІАН проходить круглий стіл на тему: «Сприяння експорту до ЄС через масову освіту бізнесу». Захід проводиться в рамках спільного з представництвом Європейського Союзу в Україні проекту «#EUkraine».

Метою круглого столу є поінформувати представників мас-медіа про загальнодоступні навчальні продукти для підприємців, що допоможуть підвищити фаховий рівень для експорту до ЄС.

Читайте такожКруглий стіл в рамках проекту #EUkraine "Новий закон про електроенергетику: чого чекати споживачам?" (наживо)

Як наголошують організатори, угода про асоціацію між Україною та ЄС вже забезпечила суттєве зниження тарифних бар’єрів, встановила чіткий розклад гармонізації українського законодавства з нормами ЄС. Ці позитивні зміни є важливими, але вони недостатні для експорту українських товарів та послуг на Єдиний європейський ринок. Одним з ключових чинників експортного успіху українських компаній є рівень компетенцій, необхідних для ведення успішного експортного підприємництва.

Учасники круглого столу розкажуть про вже доступні та заплановані до створення інструменти масової освіти для експорту до ЄС. Під час круглого столу буде також презентовано перший в Україні онлайн-курс для експортерів під назвою “Експорт, ринки ЄС та інтернаціоналізація бізнесу”.

Курс розроблений за підтримкиWestern NIS Enterprise Fund Олегом Мирошніченком у співпраці з проектом EdEra. До участі у круглому столі запрошуються дипломати Представництва ЄС в Україні, представники Мінекономіки, донорських організацій, проектів технічної допомоги, компаній-експортерів та інші.

Учасники: Private Sector Development Manager, представництво ЕС в Україні Борис Філіпов; експерт з питань експорту Олег Мірошниченко; керівник Офісу з просування експорту (EPO) Мар'яна Каганяк; представник Офісу з просування експорту (EPO) Ярослав Кутовий; керівник програми сприяння експорту Western NIS Enterprise Fund Віталій Бігдай; менеджер Канадсько-Українського проекту з підтримки інвестицій і торгівлі (CUTIS) Ольга Вергелес; старший експерт з питань торгової та інвестиційної політики проекту CUTIS Олександр Бровко; журналіст «Європейської правди» Юрій Панченко; керівник проекту EdEra Ілля Філіпов; директор компанії “Завод Сільгоспмашин” Володимир Цвілий, президент-голова правління Асоціації підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт; координатор навчального напряму Програми USAID (ЛЕВ) Ольга Бєсєдіна; засновник ARANED (3D сканування і друк кісткових структур людини) Андрій Маранов, заступник директора департаменту – начальник управління департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Мінекономрозвитку України Олексій Рожков, заступник начальника управління співробітництва з ЄС, департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Мінекономрозвитку України Олександра Нечипоренко.

Модератор круглого столу - заступник керівника Департаменту економічних новин УНІАН Микола Бабич.