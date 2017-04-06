Гройсман закликав країни Балтії підтримати надання Україні додаткових торговельних преференцій ЄС

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав глав урядів країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії - підтримати надання нашій країні додаткових торговельних преференцій від Європейського Союзу.

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Про це Гройсман заявив на другому Українсько-Балтійському форумі прем'єр-міністрів у Києві.

«Ми просимо вас забезпечити Україні підтримку на рівні ЄС для надання додаткових торговельних преференцій», - сказав він.

За словами прем'єра, Україна і країни Балтії мають великий потенціал економічного співробітництва.

«Важливим є розвиток економічних зв'язків з країнами Балтії, по кожній країні є потенціал збільшення товарообігу, інвестиційної діяльності», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Єврокомісія підтримала пропозицію Українирозширити квоти на експорт українського зерна, томатів, меду, добрив, взуття, матеріалів і металопродукції. Квоти будуть збільшені на три роки. Однак це рішення в комплексі має затвердити Європарламент, а також країни - члени ЄС.

У грудні 2016 року Україна закликала Європарламент прийняти це рішення, оскільки, за розрахунками Міністерства економрозвитку і торгівлі, воно дасть змогу збільшити обсяг українського експорту до ЄС на 100-150 млн дол.

Глава Представництва України при Європейському Союзі, посол Микола Точицький прогнозує, що Європейський парламент вже наприкінці квітня може прийняти пропозицію Європейської комісії щодо збільшення торговельних преференцій для України.