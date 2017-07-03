Бізнес для людей, закоханих у свою справу: журналісти розповіли про українське повітроплавання (відео)

Журналісти програми «Роби бізнес» політали на повітряній кулі, дізналися про українське повітроплавання та чи можна заробити гроші на польотах повітряною кулею.

Залежно від модифікації на повітряній кулі можуть літати до шести людей, висота польоту до 5-ти кілометрів.

У кулі немає двигуна, а висота польоту регулюється за допомогою нагрівання чи охолодження повітря всередині кулі.

Сьогодні засновник компанії "Спарт-Аеро" розповідає про 27-річний досвід роботи у сфері повітроплавання.

На даний момент часу в Україні є 72 кулі, для порівняння - в Польщі та Литві їх по 400, а Молдові - 4.

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Повітряна куля британського виробництва коштує до 30 тисяч євро. До 2014 року аеростати виробляли і в Україні, в Криму.

Зараз пілотів готують в Україні і їх рівень кваліфікації достатньо високий.

Зараз найбільше куль одночасно можна побачити на фестивалях, зокрема у Кам'янці-Подільському, де можна одночасно побачити близько 20 апаратів, а також гостей із Польщі.

Індивідуальний політ коштує 7 тисяч гривень із двох осіб, політ у групах із 4 або 6-ти осіб коштує по 2200 гривень із кожного.

Найбільше аеростатів літає у Києві, Львові, Харкові, трохи менше - у Дніпрі, Одесі та Херсоні.

"Три українських пілоти входять у 50-ку кращих у світі ", - розповідає президент федерації повітроплавання України.