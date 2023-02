У Мережі багато місяців існує думка, що гри не існує.

Якутська студія Fntastic, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебазувалася в Сінгапур, потрапила в черговий скандал. Розробники опублікували 10-хвилинну геймплейну демонстрацію The Day Before — свого багатокористувацького шутера в антуражі постапокаліпсису. У ролику вони скопіювали кадри з трейлера зомбі-режиму Call of Duty: Black Ops Cold War.

На разючу схожість звернув увагу користувач Twitter під псевдонімом Chromastone10. Він опублікував відео з порівнянням чотирьох сцен з демонстрації The Day Before і трейлера CoD. Після цього сумніви щодо копіювання відпадають.

Студія Fntastic "позичила" всі елементи — від ракурсів до освітлення і елементів оточення. А персонажі в презентації The Day Before навіть носять екіпіровку, схожу на спорядження бійців з Call of Duty: Black Ops Cold War. Добре хоч якутські розробники додумалися моделі не копіювати, а вставити свої.

На цьому викриття Chromastone10 не закінчилося. У тій же темі в Twitter він опублікував ще кілька підтверджень, що The Day Before — це просто калька інших ігор. Він опублікував арти, скриншоти і фрагменти геймплея, які копіюють Tom Clancy's The Division, SnowRunner і ремейк Resident Evil 2. А користувач RealDBT показав взяті з Black Ops Cold War шрифти для зброї в проекті Fntastic.

The Day Before — основна інформація

Це багатокористувацький шутер в антуражі постапокаліпсису, в якому необхідно шукати ресурси, добувати кращу екіпіровку, об'єднуватися в команди з іншими користувачами і битися з ворогами.

З моменту анонсу The Day Before називають клоном The Division, The Last of Us і SnowRunner. У Мережі є цілі дослідження від ентузіастів, які підтверджують, що Fntastic нахабно краде елементи з інших ігор і нічого свого не створює.

Після публікації останньої геймплейної демонстрації проект знову розкритикували, причому не тільки через копіювання. Гравці також помітили погіршення графіки.

