Проєкт OD все ще дуже далеко до релізу.

На тлі масштабних звільнень у Microsoft і закриття кількох проєктів, включно з Everwild і перезапуском Perfect Dark, фанати захвилювалися, чи живий OD, дивний і амбітний проєкт Хідео Кодзіми, представлений на The Game Awards 2023?

За даними Windows Central, OD живий. Джерела видання стверджують, що гра все ще у виробництві, але тільки поки що, тривожно зауважує видання.

OD - це не зовсім гра. Кодзіма описує її як гру, фільм і новий вид медіа одночасно. У трейлері актори Софія Лілліс, Хантер Шафер і Удо Кір говорили загадкові фрази на тлі чорного екрана, і загалом не дуже зрозуміло, що взагалі відбувається. Відтоді про OD майже не згадували.

Відео дня

Але всім іменитим геймдизайнерам так пощастило. Раніше ми розповідали, що Microsoft закрила нову гру від творця DOOM Джона Ромеро. Подружжя Джон і Бренда Ромеро дізналося про зупинку фінансування буквально за ніч до ухвалення рішення. Найімовірніше, студія скоро закриється.

Крім того, продюсер Xbox порадив звільненим працівникам спілкуватися з ШІ. Розробник навіть запропонував варіанти промтів, але швидко видалив пост через критику.

Вас також можуть зацікавити новини: