Додатковий час дасть змогу додати більше контенту до запуску стартової версії гри.

Гра Subnautica 2, що посідає друге місце в списку бажаних Steam, все-таки не вийде у 2025 році. Розробники оголосили про перенесення гри на наступний рік, одночасно показавши перший геймплейний трейлер.

Повідомляється, що рішення ухвалили після результатів закритих плейтестів. Відгуки про сюжет, істот, оточення та загальний напрямок тайтла були позитивними, але все одно знайшлося те, що необхідно доопрацювати. У зв'язку з цим розробники й вирішили відкласти запуск у ранньому доступі до 2026 року.

У Unknown Worlds також пообіцяли активніше ділитися подробицями про розробку Subnautica 2 протягом наступних місяців.

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Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер називає інші причини перенесення Subnautica 2. За його інформацією, материнська компанія Krafton не захотіла виплачувати розробникам грошовий бонус у розмірі $250 млн, який їм за контрактом обіцяли в разі досягнення певних фінансових показників до кінця 2025 року.

Крім того, на початку липня стало відомо, що студія Unknown Worlds переживає масштабну зміну керівництва. Усі три ключові керівники покинули проєкт, а розробкою Subnautica 2 тепер керує один з авторів Dead Space.

Subnautica 2 – продовження мегапопулярного підводного виживача, що вийшов у 2018 році. На відміну від першої частини, у сиквелі буде кооперативний режим до чотирьох гравців. Також обіцяють збільшити масштаби, просунуте будівництво баз і більше можливостей для крафту.

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