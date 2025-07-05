У ролику можна побачити перші 3 хвилини гри.

У мережу потрапила початкова катсцена Silent Hill f, її зняв один з учасників панелі, присвяченій грі на фестивалі Anime Expo в Лос-Анджелесі.

За словами очевидців із Reddit, відвідувачів заздалегідь попередили, що зйомка заборонена, але, як видно, це не зупинило всіх. Судячи з витоку, на панелі показали вступ гри, імовірно, синематик, з якого почнеться сюжет.

Один із глядачів розповів, що сам геймплей обмежився коротким фрагментом: героїня на ім'я Хінако йшла стежкою, підійшла до святилища, вибрала дію "помолитися", після чого розвернулася і пішла.

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Жодних бойових сцен не показали, основну увагу було приділено розмові з геймдиректором, сценаристом і композитором проєкту.

Сама Silent Hill f розповість про школярку Сімідзу Хінако, яка досліджує рідне місто на тлі туману, який згущується, та дедалі більш спотвореної реальності.

Реліз Silent Hill f заплановано на 25 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше актриса головної героїні Silent Hill f поділилася, що ледь не збожеволіла через роль. Като Конацу каже, що занадто довго пробула в шкурі Хінако у світі Silent Hill.

Крім того, нещодавно в мережі розкритикували новий фільм за Silent Hill. Фільм Return to Silent Hill покаже події другої частини гри.

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