Подружжя Джон і Бренда Ромеро дізналося про зупинку фінансування буквально за ніч до ухвалення рішення.

Romero Games, студія, заснована творцем DOOM Джоном Ромеро і його дружиною Брендою Ромеро, втратила фінансування свого нового проєкту і змушена звільняти співробітників.

Про це повідомила Бренда Ромеро, уточнивши, що рішення про скасування підтримки ухвалив видавець, і не тільки щодо їхньої гри, а й щодо кількох інших неанонсованих проєктів у різних студіях.

За словами Ромеро, команда суворо дотримувалася всіх термінів, проходила всі перевірки й отримувала відмінну внутрішню оцінку якості. Скасування проєкту - це не наслідок помилок розробників, а результат стратегічних змін у видавця.

Відео дня

Хоча в офіційному повідомленні не вказано видавця, колишні співробітники в LinkedIn безпосередньо пов'язують ситуацію з Microsoft. Нагадаємо, та напередодні провела масштабні звільнення, закрила студію The Initiative і скасувала проєкти в ZeniMax і Rare. Деякі зі співробітників Romero Games пишуть, що студія повністю закривається.

З моменту анонсу в 2022 році Romero Games розробляла новий шутер від першої особи спільно з великим видавцем. Проєкт називали новим світанком для студії.

Раніше ми розповідали, що продюсер Xbox порадив звільненим працівникам спілкуватися з ШІ. Розробник навіть запропонував варіанти промтів, але швидко видалив пост через критику.

Вас також можуть зацікавити новини: