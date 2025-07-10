Sony без попередження додала Cyberpunk 2077 у каталог PS Plus Extra/Premium.

Влітку 2025 року сервісу PlayStation Plus виповнилося 15 років, на честь чого Sony вирішила порадувати користувачів "жирним" подарунком. У липневу добірку ігор для передплатників PS Plus Extra і Premium увійшов відомий рольовий екшен Cyberpunk 2077.

Стандартне видання Cyberpunk 2077 (без доповнення Phantom Liberty) вже доступне безплатно за передплатою на PS4 і PS5. Власники PS5 отримають усі оновлення, що вийшли для гри, тоді як версія для PS4 містить патчі аж до Edgerunners Update (до вересня 2022 року).

Решту ігор додадуть у каталозі PS Plus 15 липня, крім Abiotic Factor – вона з'явиться 22 липня одночасно зі своїм релізом.

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Новинки PS Plus Extra і Premium:

Cyberpunk 2077 | PS5, PS4 (уже доступна)

Banishers: Ghosts of New Eden | PS5 (15 липня);

Bluey: The Videogame | PS5, PS4 (15 липня);

Planet Zoo | PS5 (15 липня);

Risk of Rain 2 | PS5, PS4 (15 липня);

Tropico 6 | PS5, PS4 (15 липня);

New World: Aeternum | PS5 (15 липня);

Twisted Metal 3 | PS5, PS4 (15 липня);

Twisted Metal 4 | PS5, PS4 (15 липня);

Abiotic Factor | PS5 (22 липня).

Sony вже не раз говорила, що на відміну від Xbox Game Pass, вона не планує додавати флагманські ігри від внутрішніх студій у підписку на релізі. У кращому разі вони з'являтимуться там через рік або два після виходу.

Тим часом онлайн Cyberpunk 2077 показує найкращі результати за останні пів року. Всьому причиною анонс другого сезону аніме Edgerunners. Також найближчим часом Cyberpunk 2077 отримає ще один "останній патч", і, можливо, навіть нове DLC.

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