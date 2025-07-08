Call of Duty: WW2 прибрали з продажу на ПК через хакерів, які тролили гравців

Хакери відкривали на комп'ютерах гравців блокноти і змінювали шпалери на робочому столі.

Activision тимчасово прибрала Call of Duty: WW2 з PC Game Pass лише через кілька днів після релізу. Гравці почали масово скаржитися на небезпечну вразливість, пов'язану з віддаленим виконанням коду. За допомогою цього експлойта хакери можуть отримати доступ до комп'ютера гравця.

Проблема торкнулася саме версії з Microsoft Store, у Steam або Battle.net такої вразливості немає. Проте запускати гру зараз все одно не варто. За допомогою віддаленого виконання коду хакери можуть впровадити шпигунське ПЗ, вирубати комп'ютер або отримати доступ до персональних даних.

Один із прикладів - стример Wrioh, який показав, як просто під час матчу в нього зависає екран, з'являються вікна блокнота, а шпалери на робочому столі змінюються на фото невідомого чоловіка. Пізніше з'ясувалося, що на скріншоті - один з адвокатів, якого Activision наймала для боротьби з чітерами.

Відео дня

Інший користувач, LasagneManne, стверджує, що йому навіть пропонували купити цю RCE-уразливість у складі софту з класичними чітами.

За словами експертів із VX-Underground, у відео Wrioh може демонструватися запуск віддаленого адмін-інструменту (RAT) або вірусу-шифрувальника. На щастя, додають вони, поки що зловмисники просто тролять людей, не крадучи дані у великих масштабах.

Activision поки обмежилася лише формулюванням, що Call of Duty: WW2 "тимчасово виведена в офлайн" на ПК для розслідування проблеми.

Раніше ми розповідали, що в Call of Duty: Black Ops 6 додадуть скіни Бівіса і Баттхеда. Вигляди стали доступні 5 липня.

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