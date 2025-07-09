Гра вийде на консолі Sony наприкінці року.

GSC Game World анонсувала вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Playstation 5. Точної дати релізу не названо, але він запланований на кінець 2025 року.

Версія для PS5 отримає підтримку фішок DualSense, включно з тактильною віддачею та адаптивними тригерами. Також обіцяні додаткові технічні поліпшення для PS5 Pro.

Гра вийшла на ПК і Xbox Series у листопаді 2024 року після довгих затримок. На старті її прийняли стримано: на Metacritic - 73 бали від критиків і 7,6 від користувачів. У Steam у шутера 81% позитивних відгуків.

Відео дня

З моменту релізу GSC активно допрацьовує проєкт. Зовсім недавно вийшов патч 1.5 з офіційною підтримкою модів і поліпшеною системою A-Life.

Крім того, наприкінці травня відбувся реліз оновленої трилогії "Сталкер" з поліпшеною графікою. Усім власникам оригіналів ремастери доступні безкоштовно.

Також ми розповідали, що Гейб Ньюелл пройшов Stalker 2 уже тричі і збирається вчетверте. Після того як творець Steam подивиться всі кінцівки, він збирається вирішити, у що грати далі.

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